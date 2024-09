La Virtus Bisceglie passa il turno di Coppa Italia nel derby contro il Don Uva

Dopo aver vinto all’andata nel primo turno di Coppa Italia Promozione per 1-0, la Virtus Bisceglie mantiene il vantaggio. Basta un pareggio a reti bianche nel match di ritorno contro il Don Uva per accedere alla fase successiva.

La stracitaddina di ritorno si conclude senza reti. In virtù del successo di misura nel derby d’andata, ai biancazzurri è servito mantenere la porta inviolata per assicurarsi la qualificazione. Sfida priva di occasioni da gol fino a quando al minuto 29 Camporeale porta in vantaggio la Virtus, ma la sua rete viene subito annullata dal direttore di gara per un fallo di mano precedente. Chance importanti da una parte e dall’altra sul finire del primo tempo, con Genchi per i biancazzurri e Conte per i biancogialli. La ripresa si apre con la traversa rocambolesca centrata da Monopoli. Il match viene poi condizionato dall’espulsione di Amoruso, che costringe il Don Uva a restare in dieci uomini. I biancogialli provano con orgoglio a trovare il gol che allungherebbe la contesa ai supplementari, ma Sibio riesce a salvare la Virtus e a garantire il passaggio del turno. Adesso la compagine biancazzurra è attesa da un altro doppio confronto con avversario da definire il 10 ed il 24 ottobre nel secondo turno di Coppa. Il prossimo impegno dei biancazzurri sarà domenica 29 in campionato al “Poli” contro la Molfetta Sportiva. Il Don Uva invece attenderà l’Audace Barletta sul campo del “Di Liddo”.