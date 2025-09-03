Quattro operazioni under in entrata per la Virtus Bisceglie in vista dell’imminente avvio di stagione.
L’arrivo di Giacomo Perlino, centrocampista classe 2006, arricchisce l’organico. Cresciuto nel vivaio della Levante Azzurro Bari, Perlino si è diviso nell’ultima annata fra la Primavera della Team Altamura e il Capurso, debuttando in Promozione.
In attacco ci sarà, invece Pietro Di Molfetta (2006), nella passata stagione protagonista del torneo Juniores regionale con la maglia del Bisceglie realizzando 17 gol.
Pronto a dare il suo contributo c’è anche Antonio Basile, difensore classe 2007 e fratello minore di Francesco, già in forza alla squadra della passata stagione.
Ed infine spazio al più piccolo in assoluto del gruppo (ha compiuto da poco 16 anni): Angelo Napoletano, portiere classe 2009, che potrà imparare molto lavorando a fianco di Ciccio Musacco e Leo Quagliarella.