La Virtus Bisceglie ha scelto la guida tecnica, panchina affidata ad Ettore Strippoli

La Virtus Bisceglie si prepara ad affrontare la nuova stagione di Promozione con una guida tecnica rinnovata. A sedere sulla panchina biancazzurra sarà Ettore Strippoli, tecnico coratino classe 1981, scelto dalla società per portare esperienza, competenza e visione a un gruppo giovane e ambizioso.

Strippoli, ex calciatore della squadra della sua città con trascorsi in Eccellenza, ha deciso anni fa di dedicarsi al ruolo di allenatore, ottenendo ottimi risultati soprattutto nel settore giovanile. In possesso della qualifica Uefa B, ha lasciato il segno alla Fidelis Andria, dove ha guidato le formazioni Under 15 regionali e nazionali, conquistando la vittoria del campionato Primavera 4 nella stagione 2022-2023.

Dopo aver resistito per anni alle sirene delle prime squadre, Strippoli ha accettato con entusiasmo la proposta della Virtus Bisceglie: «È il momento di affrontare nuove sfide – ha dichiarato – e questa è l’occasione giusta per misurarmi nel calcio dei grandi. Ho trovato una società seria, che ha sempre fatto scelte coerenti, e un progetto tecnico che rispecchia la mia idea di calcio».

Strippoli ha le idee chiare: punta a consolidare la presenza della Virtus nel campionato di Promozione, forte di una squadra giovane, dinamica e motivata. Il primo impegno sarà giovedì 17 luglio al “Di Liddo”, dove si terrà uno stage selettivo rivolto ai ragazzi nati tra il 2005 e il 2008. Sarà la prima occasione per individuare giovani talenti da inserire nell’organico in vista della stagione.