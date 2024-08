La Virtus Bisceglie conferma altri quattro calciatori

La Virtus Bisceglie conferma altri quattro calciatori, si tratta di Giacomo Porcelli, Francesco Amorese, Massimiliano Ferrante e Roberto Preziosa; che faranno parte del roster di mister De Tommaso per la stagione 2024-2025.

Giacomo Porcelli, arrivato la scorsa estate, è un centrocampista, classe 1990, che si è reso protagonista di un’annata di ottimo livello; garantendo un surplus di grinta, sostanza e qualità a centrocampo. Francesco Amorese (in foto), invece, è un centravanti, e nella scorsa stagione si è reso protagonista con un bottino di sei reti; mentre Massimiliano Ferrante è un esterno, classe 2003, che contribuirà alla causa con sostanza e generosità.

Dulcis in fundo, Roberto Preziosa; un’autentica colonna portante della Virtus Bisceglie, difensore classe 1990 che vestirà la maglia biancazzurra per la settima stagione consecutiva. Riferimento per l’ambiente, fra campo e spogliatoio, il calciatore biscegliese porterà ancora la sua esperienza al servizio del gruppo. Foto: Cristina Pellegrini