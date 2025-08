La Virtus Bisceglie blinda la difesa: confermato il laterale Di Pierro

La Virtus Bisceglie blinda la propria retroguardia confermando il laterale biscegliese Giuseppe Di Pierro. Si tratta di un innesto arrivato in corso d’opera nella passata stagione, che con disciplina e solidità difensiva si è guadagnato un ruolo da protagonista in biancazzurro e la conseguente conferma per il prossimo campionato di Promozione.

Di Pierro, ex Unione Calcio, veste la maglia biancazzurra dal dicembre scorso ed è stato uno dei volti principali della rimonta salvezza condotta dalla Virtus nella seconda parte di stagione, dimostrando una grande crescita sia in fase difensiva che offensiva, oltre a qualità temperamentali e di leadership per i compagni. (Foto: Cristina Pellegrini)