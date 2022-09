La Virtus Bisceglie amplia l’organico con l’acquisto di De Palma e Torchetti

Nuovi arrivi in casa Virtus Bisceglie: questa volta si tratta dell’attaccante esterno Angelantonio De Palma, classe 1999, e del centrocampista Donato Torchetti (2000) .

Il 23enne neo acquisto della Virtus è un giocatore versatile, capace non solo di giocare sulle fasce ma anche sulle zone centrali offensive del campo. De Palma (in foto slider) ha mosso i suoi primi passi nell’Audace Molfetta per poi forgiarsi nelle ultime tre annate in forza alla Virtus Molfetta in Prima categoria, dove è diventato tra i giocatori più impattanti del team molfettese.

Torchetti (foto in basso), cresciuto nel settore giovanile del Don Uva, ha esordito anche in Promozione e ora avrà la possibilità di mettere le sue qualità a disposizione della Virtus di mister Piccarreta. Il lavoro del gruppo procede in attesa di conoscere la composizione del proprio girone di Prima categoria (sono 44 le società aventi diritto ammesse dal comitato regionale della Federcalcio) e il calendario sia del campionato che della Coppa Puglia.