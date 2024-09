Virtus Bisceglie batte Don Uva e si aggiudica l’andata del derby di Coppa

La Virtus Bisceglie batte il Don Uva e si aggiudica il derby di andata in Coppa, vincendo per 1-0 al Di Liddo grazie al gol in apertura di Alessandro Bovio, che regala ai suoi un buon vantaggio in vista del ritorno, sempre al Di Liddo, che si terrà tra due settimane.

Una sola rete è quella che serve agli azzurri per aggiudicarsi il derby di Coppa Italia di Promozione, con l’acuto di Bovio al 9’ che basta alla Virtus Bisceglie per gestire il vantaggio e concludere il match sull’1-0; con il Don Uva che rimane anche in 10 a fine primo tempo per l’espulsione da doppio giallo di Mattia Pasculli.