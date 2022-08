La veterana Nazzarini nuova conferma in casa Sportilia, definita data avvio preparazione

In attesa di partire con il lavoro di preparazione, previsto per il prossimo 24 agosto, Sportilia Volley annuncia la conferma di Maria Grazia Nazzarini.

Autentica veterana del gruppo e detentrice del record di presenze in biancazzurro, la laterale biscegliese, classe 1987, milita ininterrottamente da oltre vent’anni con Sportilia – esclusa una parentesi a Manfredonia – ed è pronta a ripartire con l’entusiasmo di sempre.

“Faccio parte orgogliosamente di questa società fin dalla propria fondazione, avvenuta nell’ormai lontano 1999, eppure ogni inizio d’anno porta con sé rinnovati stimoli e grandi motivazioni – confessa Nazzarini – . Nella prima esperienza in B2 abbiamo dimostrato di meritarci la permanenza nella categoria attraverso sacrificio e lavoro, concetti basilari per il nostro ambiente. Adesso siamo consapevoli di non dover mai abbassare la guardia e di remare compatti verso l’obiettivo comune di un’altra salvezza, magari attraverso un cammino più omogeneo rispetto al torneo precedente. Il mercato dice che tante concorrenti stanno allestendo organici di notevole spessore tecnico, proveremo a fare del nostro meglio puntando ad esaltare i tratti che da sempre caratterizzano Sportilia. Sul piano personale è innegabile che di anno in anno aumentano inevitabilmente le difficoltà nel riuscire a conciliare gli allenamenti e in generale l’attività agonistica con il lavoro e con la famiglia, ma sono fiduciosa di poter offrire ancora un valido sostegno alla causa biancazzurra in campo e fuori”.