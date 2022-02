La trasferta di Lavello chiude il tour de force del Bisceglie Calcio

Terza sfida in sette giorni per il Bisceglie Calcio che, rinfrancato dalla vittoria di misura ottenuta nel turno infrasettimanale contro il Nardò, si prepara a vivere la trasferta sul campo del Lavello in programma domani pomeriggio alle ore 14.30.

Il ritorno alla vittoria dopo oltre tre mesi e mezzo, che è coinciso con il primo successo di mister Cazzarò alla guida della squadra, ha certamente portato grande entusiasmo all’ambiente che ora può guardare con rinnovato ottimismo al prosieguo del torneo. Il calendario offre un’ottima opportunità per dare continuità al successo sui salentini poiché il Lavello che i nerazzurri andranno ad affrontare domani è una formazione decisamente diversa da quella capace di espugnare il “Ventura” lo scorso 17 ottobre. La sessione invernale di calciomercato, infatti, ha portato ad un grosso ridimensionamento delle ambizioni e della rosa dei lucani i quali hanno salutato molti giocatori nelle ultime settimane, in particolare gli esperti Statella, Vitofrancesco ed Addae e l’argentino Burzio. Tuttavia l’impegno non deve assolutamente essere preso sottogamba da Coletti e compagni in quanto i padroni di casa hanno fatto fronte a queste partenze ingaggiando giocatori più giovani ma comunque in grado di fronteggiare le difficoltà e le insidie del campionato come il portiere Chironi, autentico protagonista dello scorso turno di campionato nel quale è riuscito a respingere ben due calci di rigore nella sfida contro il Nola. Il ridimensionamento a livello di risultati da parte del Lavello è comunque evidenziato dal fatto che i lucani non riescono ad ottenere i tre punti dallo scorso 12 dicembre quando superarono il Brindisi con il punteggio di 3-1. Nonostante questo lungo digiuno di vittorie, che perdura da sette giornate, i lucani sono reduci da due risultati utili consecutivi avendo pareggiato a reti bianche prima con l’Altamura e, successivamente, contro il Nola.

Sul fronte opposto il Bisceglie continua a dover fare i conti con qualche assenza, infatti al rientro dalla squalifica del difensore Marino fa da contraltare lo stop comminato dal giudice sportivo al compagno di reparto Urquiza che si aggiunge all’altro squalificato Cozza. Restano inoltre da monitorare le condizioni di Urquijo e Barletta ancora alle prese con problemi fisici e reduci da una settimana di allenamento differenziato. Il tecnico nerazzurro potrebbe optare qualche cambiamento di formazione per gestire le forze visti i numerosi impegni ravvicinati. Uscire con i tre punti dallo stadio “Pisicchio” di Lavello sarebbe davvero fondamentale per i biscegliesi che, in tal modo, riuscirebbero a portarsi fuori dalla zona playout e accorcerebbero a tre punti il divario dagli avversari di giornata, attualmente a quota 30 punti in graduatoria.

Una terna totalmente abruzzese è stata designata per dirigere la sfida infatti l’arbitro scelto è Ciro Aldi di Lanciano coadiuvato dagli assistenti Luca Chiavaroli di Pescara e Stefano Carchesio di Lanciano. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)