Star Volley Bisceglie alla volta di Pomezia cerca il secondo posto in classifica

La Star Volley va alla volta di Pomezia per una trasferta, valida per l’undicesimo turno del girone D del campionato di Serie B1 femminile, che può regalare alle nerofucsia la seconda piazza, con il match, in programma per oggi, sabato 21 dicembre con inizio fissato per le ore 17, che diventa un vero e proprio scontro diretto al vertice.

La formazione biscegliese è in un periodo di piena forma ed è fortemente focalizzata sull’obiettivo, per cui sta recuperando anche elementi importanti della rotazione che erano stati indisponibili nelle scorse partite. La formazione di coach Marco Breviglieri arriva quindi concentrata al big match odierno e, per l’occasione, indosserà la maglia speciale dell’iniziativa “Bisceglie per la Star Volley”, già sfoggiata nella precedente gara interna con Crotone.

Giunta alla quarta stagione consecutiva nel terzo livello nazionale, Pomezia è allenata da Massimo Dagioni e ha un roster ben combinato fra giovani e atlete più esperte, come l’opposto Carlotta Frasca e la coppia di centrali composta da Alessia Viglietti e Monica Mazzoleni. Otto le vittorie centrate fin qui per 23 punti complessivi, due le battute d’arresto, in casa con la battistrada Fasan al tie-break e nella trasferta di Marsala.

La partita tra Pomezia e Star Volley Bisceglie sarà diretta da Diego Lonardo (primo arbitro sul palchetto) e Giacomo Vannuzzi (sul rettangolo di gioco). Foto: Cristina Pellegrini