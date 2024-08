La Star Volley Bisceglie ufficializza due nuove firme

La Star Volley ufficializza due nuove firme, si tratta Gidere Luna Ba e Viola Torre, rispettivamente opposto e centrale; che andranno ad aggiungersi a Benedetta Cometti, Nicol Del Federico, Ashley Adubea e Jessica Panucci come volti nuovi delle nerofucsia.

Gidere Luna Ba ha debuttato a livello senior in B2 con la maglia della compagine reggiana di Calerno e, a partire dalla stagione successiva, ha giocato per la formazione perugina del Trevi Volley, in B1; mentre nell’ultima annata si è divisa tra Crotone, in B1, e Pallavolo Cerignola in B2. Viola Torre, invece, è cresciuta nel settore giovanile del Giro Volley, club della capitale, debuttando in B2 con la maglia di Perugia ad appena 17 anni. Nella stagione successiva è passata al Volley Santa Lucia Roma, contribuendo alla promozione in B1; mentre nell’ultima annata ha giocato per il Roma 7 Volley, in B2, mettendosi ancora una volta in evidenza.