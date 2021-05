La Star Volley torna in campo, ufficializzate le date dei recuperi

Dopo un’attesa lunghissima, dovuta ai casi di Covid-19 che hanno afflitto la squadra, torna in campo la Star Volley Bisceglie chiamata ad un vero e proprio tour de force nelle prossime tre settimane durante le quali le nerofucsia disputeranno ben sette partite, come reso noto dal comitato regionale della Fipav che ha ufficializzato le date dei recuperi.

Le ragazze di coach Maggialetti hanno ripreso gli allenamenti e si stanno preparando al meglio alla prima delle gare in calendario, l’ostica trasferta sul campo della capolista Potenza in programma sabato prossimo, 8 maggio, alle ore 18. L’obiettivo delle biscegliesi è quello di replicare il rotondo successo della gara d’andata quando al PalaDolmen la Star Volley si impose con un 3-0 senza appello tuttavia le lucane stanno attraversando un grande momento come testimonia il pesante successo ottenuto contro Sportilia lo scorso weekend. La ripresa, dunque, presenta un ostacolo davvero difficile per capitan Haliti e compagne che dovranno anche verificare la propria condizione fisica dopo la lunga sosta forzata. Dopo l’incontro in terra lucana, le biscegliesi disputeranno due gare casalinghe a distanza di 48 ore l’una dall’altra prima contro la Gio.Mol Pallavolo, giovedì 13 maggio alle ore 21, e sabato 15 maggio alle ore 18.30 contro la Dinamo Molfetta. Anche la settimana successiva si ripeterà lo stesso schema con due partite, questa volta in trasferta, nel giro di due giorni prima sul parquet di Corato, giovedì 20 maggio alle ore 20, e sabato 22 maggio alle ore 18 su quello di Cerignola. Il match al PalaDolmen contro Corato, in programma lunedì 24 maggio alle ore 20, sarà il preludio alla partita che chiuderà il ciclo di ferro della Star Volley ovvero il derby di ritorno contro Sportilia, fissato per sabato 29 maggio alle ore 18.30, che potrebbe valere tantissimo in chiave primo posto. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)