La Star Volley sul campo della capolista Vibo Valentia per il big match di Serie B1

Big match di campionato per la Star Volley Bisceglie che oggi alle ore 18, nella sfida valida per l’ottava giornata del girone D di Serie B1, è ospite della capolista Vibo Valentia. Una partita di cartello, importantissima per entrambe le squadre per provare a lanciare un segnale a tutte le rivali.

I favori del pronostico pendono a favore delle padrone di casa protagoniste fino a questo momento di un cammino perfetto nel torneo. Le calabresi, infatti, hanno trionfato in tutti gli incontri disputati non concedendo nemmeno un set alle avversarie e con sette successi per 3-0 guidano naturalmente la classifica con 21 punti. Il merito di questa incredibile striscia va al tecnico Saja, espertissimo coach e un vero e proprio lusso per la categoria come testimoniano i successi colti in carriera. L’allenatore di Vibo Valentia può infatti vantare la vittoria di una Champions League come analyst con Bergamo e uno scudetto come assistente allenatore alla guida di Piacenza. Il tecnico è stato bravissimo a valorizzare l’enorme potenziale a propria disposizione con il roster di Vibo Valentia che può annoverare tantissime giocatrici di valore assoluto per la categoria ed una profondità che non ha eguali.

Sul fronte opposto le biscegliesi hanno preparato al meglio l’impegno in settimana con la consapevolezza di non aver nulla da perdere e la leggerezza di potersi misurare con una squadra di altissima caratura senza l’incombenza dei favori del pronostico. Anzi coach Guadalupi vuole sfruttare l’ottimo momento delle nerofucsia, reduci da cinque vittorie consecutive, per provare a sorprendere le rivali e alzare ulteriormente l’asticella delle ambizioni.

La coppia arbitrale designata per dirigere il big match tra Vibo Valentia e Star Volley Bisceglie è composta da Gabriele Galletti di Catania e Martina Rossino di Modica. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)