La Star Volley si prepara alla nuova stagione con cinque trasferte

La Star Volley si prepara alla nuova stagione con cinque trasferte, questo il calendario di pre-season della squadra allenata da Marco Breviglieri; con la serie di partite preparatorie alla stagione imminente che terminerà il 4 ottobre.

Le nerofucsia si preparano all’esordio del 12 ottobre in Serie B1, e per farlo hanno deciso di intraprendere una serie di impegni lontano dalle mura amiche del PalaDolmen; con il primo in programma mercoledì 18 settembre a Cerignola, seguito appena tre giorni dopo, il 21 settembre, da un allenamento congiunto a Castellana Grotte. Il tutto andrà a chiudersi con un triangolare il 28 settembre a Melendugno, dove, oltre alle padroni di casa, che militano in Serie A2, prenderà parte anche Fasano; e lo scrimmage di venerdì 4 col Vesuvio Oplonti, con un passaggio anche da Altamura il 2 ottobre.