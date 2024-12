Star Volley oggi in campo per un match d’alta classifica contro Crotone

La Star Volley si prepara ad un match di alta classifica contro Crotone, valido per la decima giornata del girone D di Serie B1 femminile, e con l’inizio fissato per le ore 16:00 odierne al PalaPanunzio di Molfetta.

Le Nerofucsia devono fare i conti i conti per questa partita con la situazione delle indisponibilità: sicuramente out Victoria Colucci e in dubbio j due opposti Ashley Adubea e Gidere Luna Ba, per cui gli staff tecnico e sanitario valuteranno un loro eventuale impiego. La formazione biscegliese arriva comunque in un buon periodo di forma, culminato con il secco 3-0 di settimana scorsa al Santa Lucia, e quindi è volenterosa di replicare anche questa settimana.

Se le nerofucsia hanno totalizzato 18 punti in campionato fin’ora, le avversarie ne hanno appena tre in meno; ma vengono da un pesante 0-3 incassato dalla Vesuvio Oplonti. La punta di diamante del roster ospite è la centrale Izabela Kus, classe 1993, mentre il libero Marcella Maggipinto, malgrado i 24 anni, è la seconda “chioccia”.

La partita tra Star Volley Bisceglie e Crotone sarà diretta da Gianmarco Annese (primo arbitro sul palchetto) e Federica Tosti (sul rettangolo di gioco).