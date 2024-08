La Star Volley si porta a casa Arianna Losciale

La Star Volley si aggiudica anche Arianna Losciale, alzatrice biscegliese, prossima ai 29 anni, che rappresenta un’aggiunta fondamentale per il roster nerofucsia; che porta in squadra una giocatrice di grande talento e legata al territorio.

Losciale ha già vissuto un’esperienza di rilievo nel terzo campionato nazionale, con la maglia della Flv Cerignola, nelle annate 2019-2020 e 2020-2021; quest’ultima contrassegnata dal primo posto al termine della regular season e dalla partecipazione alla finale playoff per il salto in A2.

«Sono molto contenta e onorata per questa opportunità, l’idea di giocare nella mia città e in un contesto di livello così elevato è veramente stimolante. Non vedo l’ora di cominciare e metterci tutto l’impegno necessario per il bene della squadra, ho già lavorato con coach Marco Breviglieri a Cerignola e gli sono grata per la fiducia che ha nuovamente riposto in me». Ha commentato la neo-giocatrice dei nerofucsia.