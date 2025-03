La Star Volley si ferma sul campo dell’Arzano / CLASSIFICA

Nuova battuta d’arresto per la Star Volley Bisceglie che prosegue nel proprio momento altalenante non riuscendo a dare continuità al successo contro Pescara colto la settimana scorsa. Le ragazze di coach Giandomenico giocano una partita sottotono arrendendosi per 3-1 sul campo dell’Arzano nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B1.

Primo set positivo per le nerofucsia che, pur prive di Solarino per infortunio, iniziano la gara nel modo migliore portandosi sul +3 grazie ad un efficace muro di Torre. Star Volley mantiene il vantaggio per tutto il corso della prima frazione aggiudicandosela con il punteggio di 22-25. L’inizio dell’incontro sembra il preludio ad un pomeriggio brillante della formazione biscegliese ma con il passare dei minuti la situazione si capovolge. Le padrone di casa approcciano il secondo set con grande determinazione riuscendo immediatamente a costruire un buon gap di vantaggio (8-4), ma le ospiti non ci stanno e prima impattano a quota dieci e poco dopo sorpassano riuscendo anche a trovare il +3 sul 17-20. Il raddoppio della squadra di coach Giandomenico, però, non si concretizza poiché, nel finale, Arzano reagisce e approfittando anche di una svista arbitrale piazza una striscia di quattro punti consecutivi che ribalta la situazione consentendo alle campane di portarsi sull’1-1 in virtù del 25-23 con il quale si va al cambio campo.

Il pareggio cambia l’inerzia della partita come testimonia l’immediato 8-4 con il quale il sestetto casalingo si porta immediatamente in vantaggio. Star Volley prova a restare aggrappata alle rivali, ma nella fase centrale della frazione cede commettendo alcuni errori gratuiti che permettono ad Arzano di volare sul +8 (21-13), preludio al 25-19 con il quale si va al quarto set. Le ospiti, messe con le spalle al muro, riescono a rispondere colpo su colpo alla voglia di chiudere la partita delle padrone di casa che però prevale alla lunga distanza. Infatti Star Volley guida le operazioni fino al 15-16 ma le campane, trascinate dai 23 punti di Gianfico, si mostrano maggiormente efficaci portandosi a casa l’intera posta in palio in virtù del 25-21 che sancisce il definitivo 3-1.

La sconfitta odierna, l’ottava stagionale, complica e non poco le velleità di podio nel torneo delle nerofucsia che saranno chiamate al riscatto nel prossimo appuntamento casalingo, in programma domenica 30 marzo, contro l’Oplonti Vesuvio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

