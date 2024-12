La Star Volley si arrende solo al tie-break contro il Vesuvio Oplonti

Si interrompe la striscia positiva della Star Volley Bisceglie, che cede 3-2 sul campo del Vesuvio Oplonti, riuscendo comunque a muovere la classifica, nel match valido per l’ottava giornata del girone D di Serie B1.

Arriva lo stop al decisivo tie-break per le nerofucsia, nel confronto tra matricole vinto dal Vesuvio Oplonti e condizionato dai problemi fisici di Adubea e Ba. Primo set equilibratissimo nella parte iniziale, caratterizzata da un continuo botta e risposta tra le due compagini. Nella seconda metà le giocate di Cometti e Civardi spostano l’ago della bilancia dalla parte delle biscegliesi, che si impongono 15-25. Nella seconda frazione Minervini e compagne si portano avanti di quattro lunghezze, ma nel finale subiscono la reazione delle avversarie, che si aggiudicano il set 25-23. Terzo periodo molto combattuto fino a quando l’ace di Cometti consente l’allungo alle nerofucsia, che chiudono 22-25. Nel quarto set le padroni di casa hanno il controllo della situazione allungando al tie-break con il punteggio di 25-21. Nel momento più delicato della sfida, le biscegliesi cedono il passo alle avversarie, che con quattro punti consecutivi portano a casa il match 15-12. La sconfitta al tie-break permette comunque alle ragazze allenate da coach Breviglieri di conquistare un punto preziosissimo, in attesa del prossimo impegno casalingo contro il Volley Santa Lucia.

Vesuvio Oplonti-Star Volley Bisceglie 3-2

Vesuvio Oplonti: Bortolot, Laura Biscardi 20, Gervasi 21, Giada Biscardi 17, Pepe 6, Vujko 8, Lanari (libero), Rendina. N.e.: De Santis, Andretti, Pierro, De Caprio, Esposito. All.: Alminni.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 13, Civardi 14, Panucci 16, Cometti 14, Torre 6, Minervini (libero), Solarino 8, Ba. N.e.: Colucci, Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: Scudiero, Rossi.

Parziali: 15-25; 25-23; 22-25; 25-21; 15-12.

Durata set: 21’, 28’, 31’, 27’, 17’ per un totale di 2 ore e 4 minuti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI