La Star Volley si arrende a Riccione e chiude la stagione a testa alta

Il doppio confronto ai playoff contro il Riccione ha un esito amaro per la Star Volley Bisceglie. Infatti la sfida di ritorno andata in scena mercoledì scorso in terra romagnola è terminata con la sconfitta per 3-1 delle nerofucsia, che non sono riuscite a difendere il vantaggio di un set accumulato nella gara d’andata. L’eliminazione non deve comunque annullare l’ottimo percorso delle ragazze biscegliesi, capaci di classificarsi al terzo posto del girone D di Serie B1 da matricola del torneo.

Star Volley delude le aspettative nella gara2 del primo turno playoff, mostrando una reazione d’orgoglio solo nel terzo set. Nel primo parziale sono risultati letali i tanti errori commessi nei momenti decisivi, come i quattro punti di fila concessi alle padroni di casa sul 20-21 in favore di Civardi e compagne. Nel secondo le nerofucsia subiscono un crollo verticale nella parte centrale, che consente a Riccione di allungare il divario. Il tentativo di rimonta concretizzato nel terzo set è stato poi vanificato nella frazione successiva, in cui le avversarie si sono mostrate decisamente superiori. Nonostante la squadra allenata da coach Giandomenico abbia qualcosa da recriminare, il bilancio complessivo della stagione è assolutamente positivo per una squadra che si è dimostrata l’outsider della competizione, in grado di dare filo da torcere anche ai collettivi più attrezzati ed esperti. Adesso è il tempo di rifiatare, in attesa della preparazione della stagione 2025/26, che potrà regalare ulteriori soddisfazioni al movimento pallavolistico biscegliese.

Riccione-Star Volley Bisceglie 3-1

Riccione: Montesi 2, Tallevi 27, Spadoni 8, Calvelli 10, Saguatti 19, Gabellini 12, Calzolari (libero), Morolli, Chisté, Godenzoni. N.e.: Bologna, Tobia, Gugnali, Vidali (libero). All.: Piraccini.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 2, Adubea 15, Torre 10, Cometti 12, Civardi 13, Panucci 8, Minervini (libero), Ba, Losciale, Solarino. N.e.: Colucci, Luzzi (libero). All.: Giandomenico.

Arbitri: Mercuri, Santin.

Parziali: 25-22; 25-19; 23-25; 25-15.

Durata set: 28’ 29’, 32′, 27’ per un totale di un’ora e 56 minuti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI