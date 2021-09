La Star Volley piazza altri due colpi in vista della prossima stagione

Si arricchisce di altri due innesti il roster della Star Volley in vista dell’imminente stagione sportiva che vedrà il team biscegliese impegnato nel campionato di Serie C. La dirigenza nerofucsia ha infatti annunciato gli ingaggi di Aurora Ranieri ed Antonella Di Leo.

Laterale, classe 2000, Aurora Ranieri sbarca a Bisceglie dopo una brillante stagione con la casacca della Dinamo Molfetta e, nonostante la giovane età, ha già maturato un’esperienza importante nel massimo campionato regionale. Un’altra dote fondamentale di quest’atleta è una grande duttilità che le permette di ricoprire senza alcun problema anche la posizione di libero.

L’ultimo arrivo in ordine di tempo in casa Star Volley è, invece, quello di Antonella Di Leo, ventiduenne centrale reduce da un’annata in Serie B2 con la maglia dell’Adriatica Trani. Cresciuta nel settore giovanile dell’Audax Andria, formazione con la quale ha debuttato in prima squadra all’età di sedici anni, la neo giocatrice nerofuscia va ad arricchire ulteriormente le rotazioni a disposizione di coach Maggialetti.

Con questi due nuovi acquisti salgono a dieci le giocatrici già annunciate dalla dirigenza in vista del prossimo campionato che prenderà il via nel mese di ottobre e che la Star Volley vuole vivere da assoluta protagonista. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)