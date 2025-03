La Star Volley ospita il Pescara nel debutto di coach Giandomenico

Dopo lo stop esterno rimediato a Modica, occorre subito voltare pagina per la Star Volley Bisceglie, impegnata nella sfida casalinga contro il fanalino di coda Pescara, valida per la diciannovesima giornata del girone D di Serie B1. Il match, con primo servizio fissato domani alle ore 19, coincide con l’esordio sulla panchina nerofucsia per la nuova guida tecnica Emiliano Giandomenico, subentrata a coach Breviglieri.

Il nuovo allenatore ha lavorato sodo in questa settimana per conoscere il collettivo biscegliese e prepararlo al meglio in vista dei prossimi impegni, a partire da quello di domani contro un avversario abbordabile. Infatti il Pescara è ancora fermo a quota 0 punti in 17 partite totali con appena 5 set conquistati. Si tratta di numeri davvero impietosi per una squadra ormai priva di motivazioni, sempre più ultima in graduatoria. L’imperativo di Adubea e compagne è quello di portare a casa una vittoria agevole in una sfida decisamente alla portata, evitando inutili distrazioni che sono costate care nelle precedenti uscite, in cui le nerofucsia hanno ottenuto risultati altalenanti. Un successo consentirebbe alla compagine biscegliese di confermare l’attuale terza posizione in classifica, quando mancano appena otto giornate al termine della regular season. L’incontro sarà diretto da Sara Galiuti sul palchetto e Michele Fumarola sul rettangolo di gioco. Inoltre in occasione del quarantesimo anniversario dalla morte dell’indimenticato Sergio Cosmai, le giocatrici esporranno simbolicamente uno striscione per ricordarlo.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI