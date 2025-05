La Star Volley ospita Casal de’ Pazzi e cerca un posto nei playoff

Un punto per scrivere un altro pezzo di storia. È con questo obiettivo che scende in campo oggi pomeriggio, alle ore 17, la Star Volley Bisceglie che al “PalaPanuzio” di Molfetta riceve la visita del Casal de’ Pazzi Roma nel match valevole per la ventiseiesima ed ultima giornata del campionato di Serie B1.

Basta vincere due set alle nerofucsia per blindare il terzo posto in classifica e conquistare un posto nella post season alla prima apparizione nel torneo. Le ragazze di coach Giandomenico puntano naturalmente a compiere quest’ultimo passo e hanno preparato al meglio l’impegno. Una sfida che si prospetta molto ostica visto il calibro delle avversarie che occupano il sesto posto della graduatoria a quota 38 punti e sono state protagoniste di una stagione di altissimo livello visto la giovanissima età media della squadra. La formazione capitolina è infatti composta da ragazze under 18 di grande talento che hanno sempre tenuto a distanza la zona retrocessione dimostrando una crescita costante nel corso del campionato. Serve dunque una prestazione di spessore alle biscegliesi per completare l’opera e proseguire una stagione fin qui decisamente positiva. La gara d’andata tenutasi lo scorso 18 gennaio ha visto prevalere Civardi e compagne per 1-3 grazie ad una prestazione solida.

Gli arbitri designati per questa importante sfida sono Guido Ventre e Francesco Mastrogiovanni. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)