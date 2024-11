La Star Volley non si ferma più e stravince anche a Pescara

Quarta vittoria di fila per la Star Volley Bisceglie, che rifila un secco 0-3 in casa del fanalino di coda Pescara nel match valido per la sesta giornata del girone D di Serie B1.

Prestazione perfetta per le nerofucsia, capaci di chiudere la pratica Pescara in poco più di un’ora. Le ragazze biscegliesi mostrano la propria supremazia fin da subito e trascinate dalle ottime Adubea e Minervini, conquistano il primo set sul punteggio di 16-25. Anche la seconda frazione parte in discesa per Galazzo e compagne, che accumulano un importante vantaggio sulle avversarie e chiudono 14-25. Nel terzo ed ultimo set le ospiti dominano sfruttando un Pescara decisamente scoraggiato nel finale di gara e dominando sotto rete. La squadra allenata da coach Breviglieri porta a casa il match chiudendo il terzo periodo 12-25 e confermando l’ottimo momento di forma. Le nerofucsia salgono a quota 11 punti, in attesa del prossimo incontro casalingo contro il temibile Arzano, in programma sabato 23 novembre al PalaPanunzio di Molfetta alle ore 19.

Pescara-Star Volley Bisceglie 0-3

Pescara: Michelini 4, Passamonti 8, Codial 4, Cerrone 6, Falcone 3, Mazzoni 5, De Fabritiis (libero). N.e.: Di Norscia. All.: Fusco.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 5, Adubea 16, Civardi 10, Panucci 9, Cometti 15, Torre 3, Minervini (libero). N.e.: Ba, Solarino, Colucci, Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: Paris, De Luca.

Parziali: 16-25, 14-25, 12-25.

Durata set: 23’, 22’, 22’, per un totale di 1 ora e 7 minuti