La Star Volley fa visita al fanalino di coda Pescara

La Star Volley fa visita al fanalino di coda Pescara, con l’obiettivo chiaro per le ragazze di coach Breviglieri di ricercare la quarta vittoria consecutiva nella partita valida per la 6° giornata del girone D del campionato di Serie B1; in scena domani alle 18:00 al PalaRoma di Montesilvano.

Le nerofucsia si trovano in un ottimo momento di forma, con le tre vittorie inanellate nelle ultime tre giornate di campionato che certificano l’ottimo lavoro svolto dalla squadra e dallo staff in questo inizio di stagione. Adesso l’obiettivo è quello di non accomodarsi sui buoni risultati e di continuare a lavorare sodo, non sottovalutando un avversario apparentemente in difficoltà come i padroni di casa; che, seppur sono ancora a secco di vittorie, sembrano essere in una timida ripresa, con il primo set del campionato conquistato nell’ultimo match e con grande voglia di riscattarsi e risalire la china.

Ad ogni modo l’inerzia del momento favorisce le ospiti, per cui si è espressa anche l’opposta Ashley Adubea, che ha parlato così sul periodo recente e sul prossimo impegno: «Pian piano stiamo cercando di trovare l’equilibrio perfetto e fiducia in noi stesse, per diventare una squadra ancora più forte. Abbiamo lavorato in settimana per preparare al meglio la prossima partita».

La partita tra Pescara e Star Volley Bisceglie sarà diretta da Fabio Paris (primo arbitro sul palchetto) e Lorenzo De Luca (sul rettangolo di gioco). Foto: Cristina Pellegrini