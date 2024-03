La Star Volley espugna Monopoli / CLASSIFICA

La Star Volley espugna Monopoli, vincendo in trasferta in quattro set e allungando ad undici punti il distacco sulla seconda classificata; nonostante l’indisponibilità improvvisa di Quarto e le condizioni precarie di Murri, comunque schierata regolarmente.

L’avvio delle ragazze di coach Giunta non è stato idilliaco, con Monopoli che ha aperto con un parziale di 9-5; mantenendo le redini del risultato fino al 25-22 finale. Da qui in poi le nerofucsia non hanno sbagliato praticamente più nulla, dominando il secondo set e portandolo a casa addirittura con un il risultato di 16-25.

Durante il terzo e il quarto set le padrone di casa sono state sicuramente più ostiche da superare per la formazione ospite; tant’è che durante il terzo set il collettivo biscegliese si è trovato sotto 19-17, recuperando poi le redini della frazione di gioco e portandosi poi sull’1-2. Il quarto set invece si è aperto in modo terribile per le nerofucsia, con un perentorio 10-0 parziale a sfavore, che però non le ha intimorite affatto. La Star Volley espugna Monopoli infatti, vincendo il quarto set in rimonta con una prestazione stoica, che è valsa il 22-25 e la vittoria. (Foto: Cristina Pellegrini)

