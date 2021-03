La Star Volley espugna Molfetta e si conferma in vetta

Terza vittoria consecutiva per la Star Volley Bisceglie che espugna per 3-0 anche il domicilio della Dinamo Molfetta, in occasione del match valido per la settima giornata del girone A del campionato di Serie C, e mantiene la vetta della classifica.

Un’ora di gioco pressoché perfetta è sufficiente alle nerofucsia per avere la meglio sulle avversarie di giornata e portare a casa l’intera posta in palio nonostante l’assenza forzata di capitan Haliti, sostituita in maniera egregia dalla giovanissima Emanuela Altamura. Le ragazze di coach Maggialetti entrano in campo con la giusta determinazione e prendono le redini della partita fin dai primi scambi. Il primo set si mette subito in discesa per le biscegliesi che scappano via sul 7-14 prima di subire un tentativo di rientro delle padrone di casa, brave a riportarsi sul -4 (14-18). Un contro parziale di 1-7, tuttavia, consente alla Star Volley di aggiudicarsi la prima frazione con il punteggio di 25-15. La musica non cambia in apertura di secondo set con le ospiti abili a guadagnare subito sette punti di vantaggio sul 3-10 e a dilatare ulteriormente la forbice fino a toccare il +11 sul risultato di 8-19. Il divario persiste fino al termine del secondo parziale che le nerofucsia conquistano con lo score di 25-14. All’inizio del terzo set il desiderio di chiudere la contesa da parte della Star Volley si scontra con la tenacia della Dinamo Molfetta la quale risponde colpo su colpo alle iniziative delle biscegliesi fino al 15-18. A questo punto, però, prevale la voglia di vincere di Gagliardi e compagne brave ad accelerare nuovamente e chiudere la contesa sul 25-17.

Questo risultato conferma le nerofucsia in vetta alla graduatoria, sempre in compagnia di Potenza, con 15 punti. Non c’è tempo per rifiatare in casa Star Volley in quanto già mercoledì, 31 marzo, si tornerà in campo, sempre in trasferta, sul parquet del Foggia Volley. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)