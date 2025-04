La Star Volley vince con merito sul campo del Santa Lucia / CLASSIFICA

La Star Volley espugna il campo del Santa Lucia per 1-3 e si conferma in terza posizione nel campionato di Serie B1 di volley femminile, al termine di una partita dominata dalle nerofucsia; che si avvicinano così a grandi passi all’obiettivo di una posizione di podio in graduatoria.

Inizio in salita per le biscegliesi, che inseguono durante tutto il primo periodo, complici alcune situazioni sbagliate in fase di attacco, senza riuscire a riprendere le padrone di casa; che si portano dunque in vantaggio parziale. Sono però prontissime a rispondere le nerofucsia, che sgomitano e pareggiano i conti nel secondo periodo, concluso sul 19-25, e poi prima passano in vantaggio, con un set amministrato con esperienza e terminato ancora sul 19-25, e poi annichiliscono le avversarie con un periodo finale che non lascia spazio ad interpretazioni: 12-25.

Santa Lucia-Star Volley Bisceglie 1-3

Santa Lucia Roma: Taglione, Palermo 17, Grossi 8, De Arcangelis 4, Culiani 9, Cherubini 5, Cavallieri (libero), Sturabotti 4, Morone 3, Ungaro, Liuzzo, Bressan. N.e.: Mastrocinque. All.: Tortorici.

Star Volley Bisceglie: Galazzo, Adubea 12, Torre 13, Cometti 11, Civardi 17, Panucci 11, Minervini (libero), Losciale 2, Ba 1, Solarino. N.e.: Colucci, Haliti, Luzzi (libero). All.: Giandomenico.

Arbitri: Laggiri, Montauti.

Parziali: 25-17, 19-25, 19-25, 12-25.

Durata set: 23’, 26’, 39’, 25’ per un totale di un’ora e 53 minuti.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA