La Star Volley Bisceglie si arrende a Marsala solo al tie-break / CLASSIFICA

Sfugge il colpaccio esterno alla Star Volley sul parquet di Marsala, nel match di cartello valido per il sedicesimo turno del girone D di Serie B1. Le nerofucsia cedono 3-2 al tre-break in una sfida in cui ha regnato l’equilibrio e si devono accontentare di un punto, che fa scivolare fuori dal podio la compagine biscegliese.

Lo scontro d’alta classifica inizia con il piede giusto per la Star Volley, che conquista un primo set giocato sul filo del rasoio con il punteggio di 24-26, grazie all’ultimo punto realizzato da un’implacabile Cometti. Nella seconda frazione si ripete lo stesso canovaccio, ma stavolta l’equilibrio viene rotto dalle padroni di casa, capaci di imporsi 25-21 e pareggiare i conti. Nel terzo parziale le ragazze siciliane prendono maggiore consapevolezza e allungano il divario, nonostante la reazione di Civardi e compagne, portando a casa il set 25-17. Nel momento più importante le nerofucsia mantengono la lucidità e gestiscono alla perfezione il quarto set, fino ad arrivare al massimo vantaggio di nove lunghezze con Adubea e all’ace di Galazzo che vale il 16-25 ed allunga la contesa al tre-break. Nel finale il match resta in bilico, ma Marsala si dimostra più preciso nelle situazioni decisive, togliendosi la soddisfazione di vincere l’incontro. La sconfitta genera rammarico, ma allo stesso tempo fornisce un’importante iniezione di fiducia alla squadra allenata da coach Breviglieri in vista dei successivi incontri, a partire dal prossimo contro Santa Teresa di Riva. La Star Volley sale a quota 29 punti, ma subisce il sorpasso di Marsala e Casal De’ Pazzi in una classifica che, ad eccezione di Fasano dominatrice incontrastata del girone, si presenta molto corta nelle zone più nobili.

Marsala-Star Volley Bisceglie 3-2

Marsala: Courroux 1, Varaldo 9, Cecchini 2, Caserta 11, Bondavalli 6, Pozzoni 22, Oggioni (libero), Zingoni 10, Grippo 4, Messaggi 3, Carpio 1. N.e.: Guastella, Lo Gerfo (libero). All.: Giangrossi.

Star Volley Bisceglie: Galazzo 3, Adubea 19, Torre 15, Cometti 12, Civardi 10, Panucci 8, Minervini (libero), Solarino, Ba. N.e.: Losciale, Luzzi (libero). All.: Breviglieri.

Arbitri: Moscardi, Di Martino.

Parziali: 24-26; 25-21; 25-17; 16-25; 15-11.

Durata set: 33’, 29’, 29’, 26’, 20’ per un totale di due ore e 17 minuti.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI