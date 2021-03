La Star Volley Bisceglie riceve la capolista Potenza

Torna in campo la Star Volley Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 18.30, ospita al PalaDolmen la capolista Potenza nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C di pallavolo femminile. L’obiettivo in casa nerofucsia è quello di accorciare la distanza dalla vetta della classifica.

Le due squadre arrivano alla sfida dopo lo stop forzato al quale sono state costrette lo scorso fine settimana a causa del rinvio delle rispettive partite. Potenza, infatti, non ha disputato la sfida al vertice contro Sportilia mentre la Star Volley non ha potuto misurarsi contro il fanalino di coda Corato. La sosta, però, ha permesso al tecnico Maggialetti di recuperare il libero Elisabetta Todisco, la quale ha ormai superato l’infortunio che ha condizionato il suo avvio di stagione. Una gara dall’alto coefficiente di difficoltà attende capitan Haliti e socie e fondamentale sarà l’approccio alla partita contro un avversario che naviga a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro e soli due set ceduti peraltro nelle prime due giornate di campionato.

L’incontro tra Star Volley Bisceglie e Potenza sarà diretto dagli arbitri Peragine e Giangregorio e sarà visibile sulla pagina facebook Star Volley Bisceglie. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)