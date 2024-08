La Star Volley aggiunge al roster Victoria Colucci, “Farò del mio meglio per dare cotributo necessario”

La Star Volley aggiunge al roster la centrale Victoria Colucci, così da completare il reparto; aggiungendo la classe ’04 ex Grosseto Volley, Pallavolo Grosseto e Pallavolo Cerignola.

«Sono molto felice ed entusiasta per il progetto nel quale la Star Volley ha voluto coinvolgermi e per la fiducia ricevuta, da un ambiente che già l’anno scorso ho potuto apprezzare, da avversaria, vedendo la serietà e la professionalità del club; e perciò sono particolarmente contenta di entrarne a far parte. La dirigenza, seppur neopromossa, è piuttosto ambiziosa e questo è uno stimolo importante; perciò farò del mio meglio per dare il contributo necessario alla realizzazione degli obiettivi prefissati.”