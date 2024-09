La stagione dei Lions Bisceglie parte da Taranto

La stagione dei Lions Bisceglie parte da Taranto, con il debutto in Serie B2 fissato alle 17 di oggi, sabato 28 settembre, che avrà luogo al PalaMazzola, casa della CJ Taranto.

I nerazzurri puntano ai vertici del Girone G di Serie B2, pertanto vogliono partire subito col piede giusto; come testimoniano le parole del coach dei biscegliesi Saputo: «Abbiamo lavorato tanto e bene, stiamo crescendo sia sotto il profilo della condizione fisica, che sul piano dell’intesa». Sulla sfida di sabato invece: «Conosciamo poco di Taranto, ma siamo consapevoli della necessità di fare una partita di livello per vincere; soprattutto in trasferta. Posso contare su un gruppo di ragazzi che dimostra la giusta attitudine al lavoro, qualità fondamentale per migliorare costantemente».

I padroni di casa, allenati da coach William Orlando, hanno costruito un roster di forte appartenenza al territorio, come testimoniano il roster; costituito da giocatori come il play Gianluca Salerno (’93), l’esterno classe 1997 Daniele Pentassuglia, il lungo 28enne Domenico Bitetti e l’ala Sergio Invidia (24 anni), al quale si aggiungono l’esterno Matteo Giovara, l’ala Francesco Amorelli (2004) ed il pivot Michael Facciolà (classe 2000), oltre ai giovanissimi Eugenio Gigante e Francesco Montanaro.

I nerazzurri cercheranno il primo successo stagionale già in trasferta, e le ambizioni ospiti sono giustificate dalla presenza a roster di giocatori come Dip o Rodriguez, oltre all’aggiunta di Gabriele Di Camillo, guardia classe 2004 con all’attivo esperienza in Serie B Nazionale tra Sant’Antimo e Cassino; le sue caratteristiche migliori il tiro e la difesa sui piccoli, caratteristiche utili per la stagione dei Lions Bisceglie.

L’incontro sarà diretto da Andrea Amatori di Brindisi e Francesco De Carlo di Lecce. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Giorgia Zicari di Taranto (cronometrista), Rosa Melucci di Taranto (addetta ai 24”), Maria Maggi di Pulsano e Silvia Pizzoleo di Taranto (statistici).