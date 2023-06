La sprinter biscegliese Sarah Albano (Euratletica) nuova primatista pugliese degli 80 metri Cadette

Spunta ufficialmente una nuova stella nel firmamento dell’atletica giovanile pugliese. La 14enne sprinter dell’Euratletica Bisceglie, Sarah Albano, ha stabilito infatti il nuovo primato regionale Cadette sulla distanza degli 80 metri correndo in 9”93 sulla pista del “Cozzoli” di Molfetta in occasione dei Campionati Regionali di Società di categoria.

Allenata da Mara Altamura, Albano ha limato di 7 centesimi il precedente record stabilito nel 2019 dalla foggiana Letizia Bruno: una prestazione superlativa, per giunta ottenuta al primo anno di categoria, che conferma la storica predisposizione del movimento biscegliese nel riuscire a sfornare talenti nella “regina” degli sport olimpici.

“Sentivo che il record era nell’aria, anche perché nei giorni precedenti Sarah aveva già fatto registrare un ottimo 12”1 sui 100 metri ai Campionati Regionali Studenteschi – commenta il tecnico Altamura – . Insomma, quel risultato lasciava presupporre la possibilità di firmare la nuova miglior performance pugliese sugli 80 metri. Albano è una ragazza seria e determinata che con grade sacrificio ha saputo raggiungere la vetta della disciplina e di sicuro potrà continuare a togliersi belle soddisfazioni nel corso della stagione”. Sempre in ambito Cadetti/e, sotto il profilo individuale l’Euratletica ha brillato anche con la saltatrice Veronica Sardano (classe 2008), vincitrice nella prova del triplo (11,07 metri) e seconda classificata nel lungo con il suo personal best (5,18) e con il velocista Giuseppe Fiore (2008), primo classificato sugli 80 metri con 9”76. Non meno significativa l’affermazione della staffetta femminile 4×100 – formata da Mastrototaro, Sardano, Patruno e Albano) con il primato societario di 52”65, il terzo gradino del podio di Emanuel Di Benedetto (2008) nel salto in lungo con la misura di 5,14 metri ed il primato personale di Andrea Vittorio Cimadomo (2009) sui 300 metri, coperti in 39”95. Nel computo generale a squadre Euratletica ha ottenuto il secondo posto nella graduatoria Cadette alle spalle dell’Us Foggia Atl. Leggera e davanti alla Galatletica Dream Team, mentre in campo maschile il sodalizio biscegliese si è classificato nono (classifica capeggiata dall’Us Foggia Scuola Nazionale Asta).

In questo weekend, infine, tre atleti dell’Euratletica Bisceglie difenderanno i colori della Puglia nel tradizionale “Memorial Luigi Pratizzoli” a Parma, riservato a rappresentative Cadetti: in gara Sarah Albano (80 metri e staffetta 4×100), Veronica Sardano (salto triplo) e Giuseppe Fiore (80 metri e staffetta 4×100).