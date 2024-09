Sportilia: tre conferme e una new entry per il pacchetto centrali

La Sportilia definisce il suo pacchetto di centrali in vista della prossima stagione, con tre conferme rispetto alla squadra della scorsa annata e una new entry, promossa in prima squadra; si tratta rispettivamente di Angela Di Pinto, Martina Manganelli, Margherita Valente e Maria Pedone.

Di Pinto, classe 2000 in forza al club da oltre dieci anni, è ormai una certezza assodata all’interno della squadra, avendo fatto tutta la trafila a partire dalle giovanili; mentre la 16enne Manganelli si distribuirà tra prima squadra e under18, potendo crescere e dimostrare le sue qualità, in cui tutti confidano nell’ambiente.

Fanno parte della squadra anche le due 2009 Valente e Pedone, la prima già integrata in prima squadra, nonostante sia impegnata anche con u18 e u16, mentre la seconda è fresca di promozione.

Con questa batteria di centrali, ora al completo, le biancazzurre si preparano all’esordio in campionato il 27 ottobre ad Orta Nova.