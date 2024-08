Sportilia Volley riparte dal suo totem Nicola Nuzzi

La Sportilia conferma il tecnico Nicola Nuzzi, originario di Gioia del Colle, che proseguirà il suo ultraventennale rapporto con la società biancazzurra, al via del campionato di serie D per il secondo anno di fila.

“Ringrazio il presidente Grammatica e tutta la dirigenza per la fiducia rinnovatami, riprendo il percorso con passione e determinazione; nei nostri organici ci sono diverse ragazze talentuose, che posseggono un potenziale interessante e potrebbero compiere notevoli progressi.”

“Auspichiamo di poter disporre di strutture adeguate, per fornire loro tutto il necessario per una crescita corposa e strutturata. Come già accaduto lo scorso anno, inseriremo in prima squadra atlete provenienti dal nostro vivaio e daremo il benvenuto ad eventuali ragazze di altre società che hanno voglia di crescere.”

“Sarà una stagione stimolante e faticosa, alcune delle nostre giocatrici sono state richieste in campionati di livelli superiori e abbiamo accordato loro il trasferimento; in compenso attendiamo solo l’ufficialità relativa al ritorno nella famiglia di Sportilia di un’atleta navigata già protagonista con i nostri colori, pronta a rinforzare anche lo staff tecnico. Siamo consapevoli delle insidie della serie D, ma altrettanto convinti che le atlete siano in grado di crescere e di progredire durante la stagione per sostenere un campionato tranquillo”.