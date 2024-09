Sportilia Volley completa i pacchetti di laterali e opposte

Sportilia Volley completa i pacchetti di laterali e opposte, con un tandem madre-figlia nel ruolo di schiacciatrici-laterali, composto dalla 42enne Viviana Dominiko e la figlia 14enne Guadalupe Lapadula, e il reparto completato dalle giovanissime Anastasia Shcherban e Roberta Brattoli; mentre il reparto opposte vedrà Alessia Simone e Laura Preziosa.

Per l’esperta giocatrice argentina, reduce da una promozione in B2 nella scorsa stagione, oltre all’inedita esperienza di condividere il campo con la propria figlia, avrà un ruolo per lei nuovo, avendo trascorso una carriera da palleggiatrice e opposta; e sarà importante anche nel dare esperienza ad un gruppo giovane come quello di coach Nuzzi.