Sportilia cade ad Altamura, ma è pronta a rialzarsi contro Terlizzi

La Sportilia cade ad Altamura nel 4° turno del campionato di Serie D, perdendo per 3-1 e accusando la seconda sconfitta di fila, accendendo un piccolo campanello d’allarme per coach Nuzzi; con le biscegliesi che però hanno subito l’occasione di rifarsi in casa contro Terlizzi giovedì sera ore 20:30.

La cronaca del match del PalaCupola parla di una formazione ospite un po’ distratta, che parte a rilento nel primo set, chiuso 25-16, in cui le padrone di casa sono partite meglio dai blocchi di partenza; seguito da un secondo periodo in cui la Sportilia ha saputo reagire bene, imponendosi nel gioco e nel risultato e chiudendo sul 14-25. Il terzo set è stato molto combattuto, ma alla fine a spuntarla, per 25-23 sono state le padroni di casa; che hanno poi chiuso i giochi nel quarto set, quando, sul diciannove pari, diverse disattenzione delle ragazze di coach Nuzzi sono costate un 6-1 parziale che ha determinato il 3-1 di Altamura.

“Il punteggio amareggia perché avevamo creato le condizioni per portare a casa un risultato diverso, sarebbe stato importante muovere la classifica sul campo di un’avversaria giovane come noi – afferma il tecnico Nicola Nuzzi – . Purtroppo abbiamo peccato di poca cattiveria agonistica in alcuni frangenti, oltre a qualche sbavatura sul piano tecnico e dell’esperienza, peraltro comprensibile all’interno di un gruppo impegnato in un tenace percorso di crescita, composto interamente da atlete Under 18 tranne Vivi Dominko, autentica “chioccia” e giocatrice sempre fondamentale. Spiace sia andata così, ma è già tempo di guardare avanti”.

Adesso il collettivo biscegliese avrà subito l’occasione di rifarsi, davanti al pubblico casalingo del PalaDolmen, nel turno infrasettimanale di giovedì sera, quando le biancazzurre saranno chiamate a reagire al periodo negativo e a superare Terlizzi.

FOTO DI ANNARITA BOCCAFORNO