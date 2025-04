La sfida tra Bisceglie e Polimnia inaugura i playoff di Eccellenza

Dopo la lunga rincorsa del girone di ritorno comincia dalla sfida contro il Polimnia, in programma domani pomeriggio alle ore 16.30, il cammino playoff del Bisceglie, che sul neutro di Mola scende in campo contro i baresi nel match valevole per la semifinale regionale del campionato di Eccellenza.

Nerazzurri obbligati a violare il domicilio dei polignanesi per guadagnare l’accesso alla finale a causa del peggior piazzamento ottenuto in classifica al termine del torneo. I ragazzi di mister Di Meo, infatti, hanno concluso al quarto posto in graduatoria con 65 punti, due in meno del Polimnia, giunto terzo, che può quindi beneficiare anche di un pareggio alla fine dei tempi supplementari per passare il turno. Obiettivo di entrambe le squadre è naturalmente quello di compiere il primo passo nella lunga strada verso la Serie D e di raggiungere nella finale regionale degli spareggi la vincente della sfida tra Galatina e Canosa, che si affronteranno in contemporanea sul campo dei salentini. Il Bisceglie ha lavorato molto bene durante la sosta, come confermato dal test svolto lo scorso 18 aprile contro la capolista del girone A di Promozione, l’Audace Barletta, superata con grande autorevolezza dai nerazzurri. La nota più importante per mister Di Meo, però, è il recupero di tutti gli acciaccati pertanto la squadra si presenterà al completo al cospetto della temibile Polimnia, formazione che inevitabilmente partirà con i favori del pronostico. Oltre al vantaggio del doppio risultato, infatti, la compagine barese può contare su una rosa di ottimo livello e, soprattutto, su un reparto offensivo di grande spessore nel quale spicca l’ex Bari Galano.

Arbitro della contesa sarà Giulio Quarta di Lecce coadiuvato dagli assistenti Roberto Chiricallo di Bari e Filippo Alfieri di Lecce. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)