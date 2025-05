La Neanderthal Cup accende l’agro biscegliese: tutto pronto per la 21ª edizione 

Torna a Bisceglie uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati di mountain bike. Domenica 11 maggio, nella splendida cornice naturale delle Grotte di Santa Croce, si terrà la 21ª edizione della “Neanderthal Cup”, appuntamento di rilievo del calendario interregionale di cross country olimpico, valido come quinta tappa del circuito “Challenge XCO Puglia”.

L’organizzazione dell’evento è curata dalla Polisportiva Cavallaro, con la regia tecnica di Sabino Piccolo. Lo staff è al lavoro per limare gli ultimi dettagli logistici, in vista di una giornata che si preannuncia intensa e spettacolare. Oltre 150 atleti, provenienti da numerose regioni del Centro-Sud, prenderanno parte alla competizione, suddivisi nelle categorie Esordienti, Allievi, Juniores, Elite e Amatori, sia maschili che femminili. Il ritrovo è previsto per le ore 8:00, con il via alla prima batteria alle 9:15.

Il percorso, di circa 4 chilometri, metterà a dura prova abilità tecnica e resistenza. Il tracciato si sviluppa tra discese mozzafiato, singletrack che si arrampicano sui terrazzamenti della lama di Santa Croce, ostacoli artificiali, tronchi in discesa e un suggestivo salto all’ingresso della lama. L’intero scenario naturalistico, ricco di fascino e storia, contribuirà a rendere l’esperienza ancora più emozionante per atleti e pubblico.

Come da tradizione, la zona d’arrivo e il cuore logistico della manifestazione saranno ospitati all’interno dell’azienda agricola Cassanelli, location ormai simbolica per la Neanderthal Cup. L’evento continua a rappresentare un momento di grande aggregazione sportiva e promozione del territorio, confermandosi appuntamento immancabile nel panorama ciclistico pugliese.