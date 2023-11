La Nazionale Italiana di Ciclocross a Bisceglie per un raduno

La Nazionale Italiana di Ciclocross sarà ospite a Bisceglie dal 29 novembre al 1° dicembre per un raduno di grande rilevanza in preparazione ai prossimi impegni internazionali degli Azzurri nella disciplina.

Il 29 novembre alle ore 17.30, la delegazione azzurra, insieme al Presidente della FCI, Cordiano Dagnoni, sarà ricevuta nella sala consiliare del Palazzo di Città. Ad accogliere atleti e staff saranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore allo sport, Maurizio Di Pinto, Assessori e Consiglieri comunali, il presidente del Consorzio “Puglia, Bici e Futuro”, Tommaso De Palma, e le due società ciclistiche biscegliesi, la Polisportiva Dilettantistica “Gaetano Cavallaro” e la Scuola di ciclismo Ludobike Racing Team. Gli accompagnatori del team italiano saranno il Commissario Tecnico Daniele Pontoni e il tecnico federale Luigi Bielli, oltre ai meccanici Vincenzo Bonavita, Andrea Almonti e Andrea Stucchi, e al massaggiatore, Simone Grinza.

Tra gli atleti convocati dal CT per questo raduno ci sono anche due atleti pugliesi: Vittorio Carrer, coratino classe 2003 del Team Fusion Bike, e Giuseppe Cassano, ruvese classe 2005 che difende i colori della Polisportiva “Gaetano Cavallaro” di Bisceglie.

Oltre agli allenamenti che si terranno nel suggestivo contesto del Parco Lama Santa Croce, inserito di recente tra le aree naturali protette della Regione Puglia, la Nazionale Italiana di Ciclocross terrà una conferenza giovedì 30 novembre alle ore 9 al teatro “Don Luigi Sturzo“. Durante l’evento, gli atleti e lo staff azzurro affronteranno tematiche legate alla mobilità sostenibile e promuoveranno stili di vita sani.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per la comunità locale di vivere da vicino l’esperienza di atleti di alto livello e di approfondire temi di grande attualità legati alla mobilità e alla salute. Lo stage della Nazionale, inoltre, rappresenta una occasione di promozione territoriale. La Città di Bisceglie fa parte dei Comuni aderenti al “Patto di Mattinata”, progetto di Anci e Regione Puglia sui temi della promozione dello sport (ciclismo in particolare), della mobilità sostenibile e delle bellezze del territorio in chiave turistica anche attraverso la bike economy.