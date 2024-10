La Ludobike presenta l’evento “Puglia: bici e altre felicità!”

Un fine settimana di sport e divertimento. Questo ed altro ancora sarà “Puglia: bici e altre felicità!”, la manifestazione promossa dalla Scuola di Ciclismo Asd Ludobike Bisceglie sabato 12 e domenica 13 ottobre. Il ciclismo sarà al centro di una kermesse nella quale troverà spazio anche il dibattito su educazione e ambiente.

Il Bike park village di via Bartolo Colangelo accoglierà i partecipanti alle competizioni ed il pubblico fra stand enogastronomici, culturali ed artigianali, fra animazione e musica. La mattinata del sabato sarà dedicata alle attività di gioco-ciclismo per le categorie MPG, PG, ID, C21 in collaborazione con la Fisdir e per i non tesserati: una festa su due ruote aperta a grandi e piccini. Nel pomeriggio, alle 17, avrà luogo il forum informativo sui temi “Il potenziale educativo dello sport” e “Abitudini ecocompatibili”, con la partecipazione di esperti ed ospiti di rilevanza nazionale.

Domenica si terrà la gara di cross country per tutte le fasce d’età maschili e femminili della categoria Giovanissimi (dai 5 agli 11 anni) provenienti da ogni angolo d’Italia. Ciascun bambino iscritto, inoltre, riceverà un gadget e in occasione della prima giornata si svolgerà l’estrazione di un buono spesa del valore di 200 euro messo a disposizione dalla libreria Vecchie Segherie Mastrototaro.

Lo staff organizzativo di “Puglia: bici e altre felicità” sta compiendo un tour promozionale nelle scuole biscegliesi. Sono in distribuzione, inoltre, dei segnalibri contenenti un apposito QR code da utilizzare per aderire all’evento. L’iscrizione è completamente gratuita.

Tutti i dettagli sulla manifestazione in programma a Bisceglie saranno rivelati oggi, venerdì 4 ottobre, alle ore 17:30, nel corso della conferenza stampa di presentazione ufficiale che si svolgerà alle Vecchie Segherie Mastrototaro a Bisceglie.

L’evento “Puglia: bici e altre felicità” èorganizzato con il contributo della Regione Puglia – Assessorato allo Sport per tutti, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, della Federciclismo e dalla Fisdir (federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).