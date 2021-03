La Lnd fissa le regole per la ripartenza, Tisci: “Entro lunedì l’ok delle società”

Dopo l’apertura della Figc sulla ripresa dei massimi campionati regionali calcistici e di calcio a 5 maschile e femminile (leggi qui) , nella giornata di mercoledì 10 marzo la Lega Nazionale Dilettanti, al termine del Consiglio direttivo, ha trasferito alla Federazione i piani elaborati per la ripresa da ciascun Comitato regionale.

Per quanto riguarda le realtà biscegliesi, nello specifico Unione Calcio Bisceglie e Futbol Cinco, il presidente Lnd Puglia Vito Tisci, intervenuto nel corso dell’approfondimento sportivo di “Telesveva”, ha fatto il punto della situazione: “Entro le ore 19 di lunedì 15 marzo ho richiesto una riposta definitiva da parte di tutte le società sulla volontà di riprendere i campionati – spiega Tisci -. Si completerà solo il girone d’andata e le società che non vorranno ripartire manterranno la categoria ma pagheranno regolarmente la tassa d’iscrizione, in più non potranno effettuare alcuna domanda di ripescaggio per i prossimi due anni. Lavoreremo per ripartire domenica 11 aprile”.

Tisci ha poi introdotto alcune novità per quanto riguarda i playoff. “Sicuramente non ci saranno retrocessioni – dice – e verranno disputati i playoff dalla prima alla quarta classificata di ogni girone, le due vincenti disputeranno lo spareggio per decretare la compagine che sarà promossa in D. Al momento è in programma una sola promozione in D ma lavorerò per ottenerne una seconda. Per la prossima settimana siamo in attesa del via libera definitivo alla ripresa degli allenamenti collettivi”.