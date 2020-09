La LND cancella la Coppa Italia di Serie D

La Coppa Italia di Serie D 2020/21 non si disputerà. Questa è la decisione del Dipartimento Interregionale della LND che, nel pomeriggio di oggi, ha deliberato la cancellazione ed il rinvio alla stagione 2021/22 della manifestazione tricolore di categoria.

Una scelta, come si legge nel comunicato diramato dalla LND, dettata dalla necessità di attendere gli esiti dei procedimenti della giustizia sportiva che definiranno nei prossimi giorni la composizione degli organici e per garantire l’ottimale svolgimento del campionato. Una situazione alla quale presta molta attenzione il Bisceglie Calcio che attende il pronunciamento d’appello relativo alla vicenda che riguarda il match tra Bitonto e Picerno. Se dovesse essere confermata la condanna di primo grado, che ha disposto la ricollocazione in Serie D di entrambe le squadre, per il Bisceglie potrebbero infatti riaprirsi le porte della Serie C (leggi qui).

Nello stesso comunicato, il massimo organo calcistico dilettantistico ha confermato l’inizio del campionato per il prossimo 27 settembre.