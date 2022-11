La karateka biscegliese Lidia Strippoli convocata dalla Rappresentativa Regionale

Ci sarà anche una atleta biscegliese che prenderà parte al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali di Karate previsto per il 26 e 27 novembre al PalaPellicone di Ostia.

A rappresentare il Gruppo Sportivo Bersaglieri sarà Lidia Strippoli, karateka biscegliese che ben si sta distinguendo in questa stagione, convocata dalla Rappresentativa Pugliese.

Atleti Over 18 e Under 18 appartenenti alle classi Senior, Junior o Cadetti, selezionati dai Responsabili dei Centri Tecnici Regionali fra le Società Sportive civili del territorio, si sfideranno nel kumite, nel kata e nel kata a squadre per conquistare la vittoria nella finale Nazionale.

Circa 400 atleti comporranno le rappresentative regionali di Piemonte e Val d’Aosta (accorpamento interregionale), Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Inizio gare previsto: sabato alle 10:00 e domenica alle 9:00.