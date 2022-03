La Ginnastica Ritmica Iris torna in gara per il Campionato Regionale Gold-Silver

Si terrà domani, sabato 19 marzo, al Pala Preziuso di Foggia il Campionato Regionale Gold-Silver di ginnastica ritmica, organizzato dalla Asd Cuevas.

Un momento importante in terra foggiana, dove numerose sono le atlete della Ginnastica Ritmica Iris che saranno impegnate sotto lo sguardo attento dei tecnici accompagnatori Maddalena Carrieri e Dalila Losito.

Per quel che concerne il Campionato Individuale Silver tra le LC scenderanno in pedana: Melania De Cillis (Allieve 2), le Junior 1 Lucia Angarano e Aurora Lamanna e la Junior 2 Antonella De Feudis.

Nell’Individuale LD: Irene Porcelli (Allieve 2), Sara Belgiovine (Allieve 3), Anna De Candia (Junior 1), Arianna De Feudis, Silvana De Santis e Veronica Fruttidoro tra le Junior 2; Martina Maggi (Junior 3) e Simona Brunetta (Senior 2). Nell’Individuale LE scenderà in pedana Raffaella Caporusso tra le Allieve 3.

Giornata in terra foggiana che proseguirà poi con il Torneo Gold Italia Junior e Senior con l’Iris che presenterà Michela Sallustio tra le Junior 3, Serena Abbadessa e Irene Carbonara tra le Senior.