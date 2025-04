La Ginnastica Ritmica Iris conquista la permanenza in Serie A2

Il team Iris conquista la salvezza in Serie A2 e conferma la sua presenza tra le protagoniste della ginnastica ritmica nazionale. Sabato 12 aprile, al Palabaldinelli di Osimo, si è disputata la terza e ultima tappa del Campionato Nazionale di Serie A2 per la stagione 2025.

Nonostante le difficoltà incontrate durante l’anno, le atlete guidate dalle tecniche Marisa Stufano e Maddalena Carrieri hanno saputo mantenere la concentrazione e lottare fino all’ultimo attrezzo per raggiungere l’obiettivo prefissata. In pedana, le ginnaste Giorgia Maruccia, la biscegliese Cristina Bianco, Alina Harnasko, Raffaella Caporusso e la capitana Irene Carbonara hanno totalizzato 96,416 punti, chiudendo la prova al sesto posto e ottenendo 49 punti speciali complessivi, piazzandosi così settime in classifica generale a pari merito con Virtus Gallarate.

La salvezza ottenuta ha un valore ancora più significativo se si considera la costanza con cui l’Iris si è affermata nel panorama nazionale: quella del 2026 sarà infatti la decima stagione consecutiva del team in Serie A, un traguardo che testimonia la solidità del progetto sportivo e la qualità del lavoro svolto nel tempo. La soddisfazione è palpabile nell’ambiente societario, che guarda al futuro con orgoglio e determinazione.