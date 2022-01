La Final Eight di Coppa Italia di Serie A Femminile si disputerà a Bisceglie

Sarà il PalaDolmen di Bisceglie ad ospitare la Final Eight di Coppa Italia Femminile di Serie A e Under 19, edizione 2022.

L’ufficialità è giunta nella tarda mattinata odierna dove il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha definito le sedi delle finali di Coppa Italia della stagione 2021-2022 per tutte le categorie del futsal nazionale italiano.

Un riconoscimento importante per il Bisceglie Femminile e tutta la dirigenza capeggiata dal presidente Abbattista che sarà protagonista dell’evento e promotore della scelta del PalaDolmen come teatro della manifestazione.

Il grande calcio a 5 in rosa tornerà protagonista dal 7 al 10 aprile in quel di Bisceglie: è il PalaDolmen l’impianto designato per ospitare le Coppa Italia di Serie A Femminile e Under 19 Femminile che sarà denominata Final Eight PuroBio Cup.