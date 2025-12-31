La fiamma olimpica arriva in Puglia, quattro tedofori biscegliesi protagonisti

Manca ormai poco più di un mese alla cerimonia d’apertura dei XXV Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, in programma il prossimo 6 febbraio, e prosegue la marcia di avvicinamento al braciere della fiamma olimpica, che sta attraversando tutte le province italiane.

Tra il 31 dicembre e il 1 gennaio protagonista del viaggio della torcia sarà la Puglia e, in particolare, la città di Bisceglie, infatti ben quattro concittadini sono stati selezionati come tedofori. Si tratta di Sara Germinario, Pasqua Amato, Michele Uva e Vito Uva.

Oggi, 31 dicembre, Amato avrà l’onore di trasportare il simbolo olimpico per le strade di Polignano a Mare, mentre il 1 gennaio, nella ricorrenza di Capodanno, gli altri tre tedofori percorreranno le strade di Trani rappresentando l’intera comunità biscegliese in un evento dal grande valore simbolico, dalla tradizione e dal fascino unico.