La favola di Andrea Pellegrino agli Internazionali d’Italia è terminata oggi pomeriggio agli ottavi di finale contro il numero 1 al mondo Jannik Sinner.
Il tennista biscegliese è protagonista sul campo centrale del Foro Italico di Roma, per la prima volta in carriera, con al seguito la famiglia al completo per fotografare nella memoria il momento più alto in carriera con il massimo traguardo raggiunto in un Master 1000.
Nel primo set Sinner allunga subito sul 4-0, poi Pellegrino si toglie di dosso il peso della pressione conquistando il quinto e settimo game per poi cedere 6-2. Avvio di secondo set più equilibrato con Pellegrino che se la gioca sino al 3-3, poi il numero 1 al mondo pigia sull’acceleratore chiudendo il set 6-3.
Per Pellegrino la soddisfazione di aver giocato un’ottimo match davanti a 13mila persone contro il miglior tennista al mondo e con la prospettiva di migliorare sensibilmente la sua attuale posizione nel ranking (n. 155 al mondo)