La Diaz vince ancora, pari Futbol Cinco con il Conversano, nuovo ko del Nettuno / CLASSIFICHE

Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. E’ questo il bilancio delle gare che ha visto protagoniste le portacolori biscegliesi Diaz, Futbol Cinco e Nettuno scese in campo nel pomeriggio di sabato 12 marzo.

I biancorossi di Capurso superano il Senise per 6-4 proseguendo la striscia positiva di risultati. Il primo tempo termina per 1-1 con le reti siglate da Sasso per la Diaz al minuto 1’22” e il classe ’80 Da Costa al 14’51” . Nella ripresa, dopo 33′ secondi, Cassanelli porta avanti la compagine biscegliese. Tre minuti più tardi arriva il nuovo pareggio del Senise ad opera di Grandinetti. Tale risultato rimane sino al 4’43” quando, un autogol di Urgo, consente agli ospiti di siglare il 3-2. Al minuto 8’59” arriva la rete di De Liso seguito, un minuto e mezzo dopo, dalla nuova autorete di Urgo. Tre giri di lancette più tardi, la Diaz pone il sigillo sulla gara con la nuova marcatura di Cassanelli. Le reti di Grandinetti e Giannace servono solo a rendere il passivo più morbido. Con i tre punti conquistati Pedone e compagni si portano a quota 36 punti consolidando la quinta posizione in classifica. Nel prossimo turno, in programma sabato 19 marzo, i biancorossi effettueranno un turno di riposo e scenderanno in campo il 26 marzo quando al “Paladolmen” arriverà il Mirto.

Pari interno per il Futbol Cinco che impatta per 4-4 contro gli Azzurri Conversano. Le marcature nerazzurre portano la firma di Sinigaglia e D’Elia. Con il pareggio ottenuto, i biscegliesi si portano a quota 27 punti. Martedì sera, alle ore 20.30, i ragazzi di Tritto ospiteranno la Futsal Andria nel recupero della diciassettesima giornata. La gara si disputerà al “Pala Panunzio” di Molfetta.

Nuova sconfitta infine per il Nettuno battuta al “Centro Sportivo Aurora” per 7-4 dall’Olimpia Palo. A segno per i biancazzurri Parisi, con una tripletta rimpinguata dal sigillo di Preziosa. Il sodalizio del presidente Papagni rimane a quota 7 punti in classifica e, sabato prossimo, si recherà nella tana della capolista Cus Bari.

