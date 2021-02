La Diaz vince ancora, battuto al PalaDolmen il Mirto

Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Diaz che al PalaDolmen supera col minimo scarto il Mirto in occasione della diciottesima giornata di Serie B, girone G.

Biancorossi privi di Iodice, assente per squalifica, ma che partono col piede sull’acceleratore; dopo trenta secondi Elia centra il palo, bissato un minuto dopo dal legno di Sasso a porta sguarnita. Gli uomini di Giuseppe Di Chiano continuano senza sosta imponendo ritmi altissimi agli avversari. Al festival dei legni Elia diventa protagonista per la seconda volta al 5’12” con l’ennesimo palo scaturito da un tiro potente. All’8’ Cadini serve palla ad Elia, il suo tiro viene respinto in maniera determinante dall’estremo Visciglia che si ripete un minuto sempre sul bomber biscegliese. Mirto vicinissimo al vantaggio con la prima vera azione d’attacco del match: Di Bitonto a porta vuota centra incredibilmente il palo numero quattro di giornata, il primo dei calabresi. Nell’ultimo giro di lancette la Diaz passa in vantaggio: ripartenza Cadini che scarica per Giorgio, il brasiliano controlla, supera Visciglia per l’1-0 che porta le due squadre al riposo.

Ripresa che parte con la Diaz sempre all’attacco. Cadini calcia fuori al 2’, Giorgio impegna Visciglia subito dopo. De Vincenti prova la via del pari, bravo Sinigaglia nella risposta. Allo scoccare del 6’ i biancorossi di casa sfiorano il raddoppio con Cadini che tira sulla traversa. La maledizione sembra non lasciare i biscegliesi che al 10’47” centrano l’ennesimo palo con Elia, mentre qualche minuto dopo e Sasso ad impensierire la retroguardia calabrese. Finale con il Mirto protagonista: per due volte De Vincenti cerca la via del pari, ma Sinigaglia è sempre attento consentendo alla Diaz di portare a casa una vittoria importantissima.

Diaz che sale a quota 21 punti stabilizzandosi in piena zona playoff. Mercoledì 17 febbraio si torna in campo per il recupero casalingo contro il Barletta.